Kæmpe VM-farce: Spillere i tårer stoppede kampen

Tårerne trillede ned ad kinderne på flere af Camerouns spillere under søndagens VM-kamp mod England, og i flere minutter nægtede afrikanerne at spille videre.

Englands sejr på 3-0 i ottendedelsfinalen ved VM havde masser af dramatik og uhørte scener, og det udviklede sig til lidt af en farce, hvor flere af Camerouns tilskuere kunne ses udvandre fra stadion i Valenciennes.

Camerouns spillere nægtede at spille videre i flere minutter, efter at England havde fået godkendt Ellen Whites scoring i første halvlegs overtid til 2-0 efter VAR-gennemsyn.

Det blev korrekt vurderet, at spilleren var onside i situationen. Men Camerouns spillere ville have dommer Qin Liang til at se hændelsen på tv-skærmen på stadion.

Det afviste dommeren, da situationen var set igennem af kolleger i VAR-rummet.

Men dommeren kunne derefter ikke få camerounerne til at sætte spillet i gang igen efter målet, og heller ikke opfordringer fra Cameroun-træner Alain Djeumfa hjalp.

Frustrationerne var store. Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

Efter en pause på flere minutter kom spillerne dog omsider til fornuft og satte bolden i spil, inden der kunne fløjtes til pause.

England var efter et kvarter kommet foran 1-0 på et mål af midtbanespilleren Stephanie Houghton, så det var en vanskelig opgave for Cameroun i anden halvleg.

Den blev ikke lettere, da Cameroun troede, at holdet havde reduceret ved Ajara Nchout kort inde i anden halvleg.

Men ved endnu et VAR-tjek var der akkurat offside i optakten til målet, selv om det ikke drejede sig om mange centimeter af en fod.

Nchout stortudede foran medspillere, dommer og udskiftningsbænk, og igen var der en pause, inden spillet kunne genoptages.

Englands Alex Greenwood gjorde dernæst det onde ved Cameroun og scorede til 3-0 og lukkede reelt kampen.

Cameroun havde inden englændernes tredje mål haft flere store chancer, men skarpheden manglede.

I overtiden skulle VAR igen i brug, da Camerouns Alexandra Takounda havde leveret en grov stempling på Stephanie Houghton. Takounda slap dog med et gult kort, inden kampen kunne fløjtes af.

England skal i kvartfinalen møde Norge, som lørdag havde slået Australien i sin ottendedelsfinale.

