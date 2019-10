Kæmpe Zlatan-nedtur: Var det hans sidste kamp?

Den svenske angriber Zlatan Ibrahimovic har vundet et hav af titler gennem karrieren, men det bliver ikke til en amerikansk en af slagsen. I hvert fald ikke i denne omgang.

Ibrahimovic startede natten til fredag dansk tid inde for sit hold, LA Galaxy, og scorede et mål, men det var ikke nok til at overliste bysbørnene fra Los Angeles FC i Major League Soccers (MLS) slutspil.

Los Angeles FC vandt 5-3 og blev med sejren klar til slutspillets semifinale mod Seattle Sounders.

Kampen startede som et Carlos Vela-show. Den tidligere Arsenal- og Real Sociedad-angriber scorede målene til 1-0 og 2-0, før gæsterne kom i gang.

Fem minutter før pausen stod Ibrahimovic for oplægget, da han fandt sin frie holdkammerat Cristian Pavón, som reducerede.

Ti minutter inde i anden halvleg tog svenskeren sagen i egen hånd og udlignede til 2-2 efter sløset forsvarsspil, men glæden var kortvarig for Galaxy.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Harry How/Ritzau Scanpix

Lidt senere scorede Los Angeles FC's Diego Rossi til 3-2, og Adama Diomandé udbyggede til 4-2.

Rolf Feltscher reducerede for Galaxy, men da Diomandé scorede sit andet mål, stod det klart, at det heller ikke blev i år, at Ibrahimovic fik en MLS-titel på cv'et.

Den nu 38-årige Ibrahimovic kom til LA Galaxy i marts 2018. I sidste sæson formåede holdet ikke at kvalificere sig til slutspillet, mens det altså i 2019 blev til exit i kvartfinalen.

Ibrahimovic' kontrakt med Galaxy udløber ved årets udgang.

Se også: Nikolajs gode ven ramt af blodprop: - Rigtig trist!

Se også: Stjerne-par går fra hinanden: Mediernes skyld

Katastrofe ændrede alt: Naturen er ved at opsluge nyt stadion