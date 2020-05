Kæmper for million-transfer: Konen smider tøjet

Wanda Nara har tydeligvis andre ting at tage sig til end at sikre sin mand, Mauro Icardi, en ny kontrakt

Alt imens den argentinske stjerne Mauro Icardi kæmper for en ny stor million-kontrakt hos Paris Saint Germain, bruger hans kone - og agent, Wanda Nara, tiden et helt andet sted.

Det skriver The Sun.

Coronakrisen har sat en stopper for Mauro Icardis præstationer på banen i den franske storklub Paris Saint-Germain. Derfor har Wanda Nara, som også er PSG-stjernens agent, måttet finde sig i at skulle fordrive tiden på en anden vis end at jagte kontrakter til sin mand.

Og det må man i den grad sige, at Wanda har benyttet sig af. I hvert fald deler hun glædeligt en nyhed på sin Instagram, hvor hun fortæller, at hun har store planer i vente i form af en fitness-video, hvor hun har tænkt sig at være letpåklædt.

Hun er heller ikke ligefrem bleg for at vise kroppen frem, hvilket man tydeligt kan se i hendes mange opslag på det sociale medie.

’Snart vil I kunne se mine workouts,’ skriver Wanda Nara i et opslag på Instagram, mens hun refererer til det ’mini-træningscenter,’ som hende og Mauro Icardi har i hjemmet.

Wanda Nara har hele 6,5 millioner følgere på Instagram. Hun er kendt for ikke at holde sig tilbage, hvad angår at vise huden frem.

Wanda Nara er langt fra den eneste, der elsker at smide tøjet. Du kan læse meget mere om 'lækre fodboldfruer' her:

Kæmper om mandens underskrift

På trods af coronapandemien skulle man ellers tro, at Wanda Nara havde en smule at lave i sit agentarbejde for sin mand.

Mauro Icardi er nemlig igen blevet sat i forbindelse med et permanent skifte til PSG. Både Gazzetta dello Sport og Sky Sport Italia skriver, at den franske storklub er meget interesseret i at hente den argentinske angriber til klubben på en fast aftale.

Mauro Icardi sammen med sin kone, Wanda Nara. Foto: Stefano Rellandini/Ritzau Scanpix

I øjeblikket er Mauro Icardi udlejet til netop PSG fra Inter. Ifølge de to medier skal den franske klub dog have den store pengepung frem, hvis de skal hente Icardi permanent.

For angiveligt forlanger omkring 63 millioner pund, hvilket svarer til hele 520 millioner danske kroner.

Dermed kan Wanda Nara måske snart komme på hårdt arbejde igen i sit agentjob, for hvis en transfer overhovedet skal stables på benene, vil hun få en afgørende rolle.

Mauri Icardo har i denne sæson scoret 20 mål i 28 kampe i den franske Ligue 1.

