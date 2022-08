Kæmpeskifte lurer: Kræver 139 millioner kroner for dansker

For ét år siden fik FC København i omegnen af 60 mio. kr. for Victor Nelsson.

Nu kræver tyrkiske Galatasaray mere end det dobbelte, hvis de skal sælge forsvarsstyrmanden efter blot én sæson i klubben.

Sevilla er de varmeste og mest seriøse bejlere til den 23-årige midtstopper. Den spanske topklub har angiveligt allerede fået ét bud afvist på Victor Nelsson, der tilsyneladende er meget indstillet på at skifte til den sydspanske topklub.

Victor Nelsson kæmper for en plads i den danske VM-trup. Foto: Lars Poulsen

Sevilla har budt i niveauet 80 mio. kr. for Nelsson, men Galatasaray kræver 18,5 mio. euro - 139 mio. kr. for at slippe den danske landsholdsspiller, skriver TodoFichajes.

Det er dog tvivlsomt, om Sevilla prissætter Victor Nelsson lige så højt.

Galatasaray solgte for nylig Marcos Marcao til Sevilla efter et massivt pres fra brasilianeren, men tyrkerne var ikke helt tilfreds med prisen for den 26-årige midtstopper. Derfor tyder det på, at tyrkerne har skruet prisen voldsomt op på Victor Nelsson, der har været en markant skikkelse i Galatasaray i den forgangne sæson.

Sevilla er på jagt efter yderligere forstærkning til midterforsvaret, fordi klubben tidligere på sommeren solgte Jules Kounde til Barcelona.

Victor Nelsson har været en markant profil hos Galatasaray og nu kan han skifte til Sevilla. Foto: Murad Sezer, Ritzau Scanpix.

Hvis skiftet falder på plads, kan Victor Nelsson blive klubkammerat med Thomas Delaney, der kom til Sevilla sidste sommer.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Victor Nelssons agent, Ivan Marko Benes. Han menes at være i Tyrkiet i bestræbelserne på at få en aftale på plads.

