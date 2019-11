Kæresten hylder Superligaens dyreste: - Ekstra stolt

Se også: Superligaens rekordsalg fortsat målløs: Nu forklarer han hvorfor

I den første måned i 2018 blev Alexander Sørloth Superligaens dyreste spiller, da han skiftede fra FC Midtjylland til Crystal Palace for et beløb mellem 75 og 135 millioner kroner - alt efter, hvilke klausuler, der udbetales.

Efter 16 kampe uden mål blev han med prædikatet 'flop' udlejet fra London-klubben til Gent i foråret, og nu er han på en to-årig lejeaftale i tyrkiske Trabzonspor.

Her har han med otte mål og tre assist i de første 16 kampe endelig fundet tilbage til storformen fra tiden i Superligaen.

- Han arbejder altid hårdt og er god til at være positiv og bruge udfordringer som motivation i stedet for bare at grave sig ned.

- Så der bliver man jo ekstra stolt, når han lykkes, og det går godt, siger Sørloths 24-årige kæreste Lena Selnes til VG.

Fotos fra tiden i London. Fotos: Nina E. Rangoy

Største Superliga-transfers 1. Alexander Sørloth

Fra FCM til Crystal Palace i 2018

135 millioner kroner



2. Robin Olsen

Fra FCK til AS Roma i 2018

86 millioner kroner



3. Denis Vavro

Fra FCK til Lazio

82 millioner kroner



4. Emre Mor

Fra FC Nordsjælland til Borussia Dortmund i 2016

80 millioner kroner



5. Robert Skov

Fra FCK til Hoffenheim

77 millioner kroner



6. Andreas Cornelius

Fra FCK til Cardiff City i 2013

75 millioner kroner



7. Daniel Agger

Fra Brøndby IF til Liverpool FC

64 millioner kroner



8. Andreas Skov

Fra FCN til Bologna

60 millioner kroner



9. Christian Poulsen

Fra FCK til Schalcke 04 i 2002

57 millioner kroner



10. Daniel Amartey

Fra FCK til Leicester City

55 millioner kroner

Mod Malta mandag blev Sørloth den første nordmand til at score tre landskampe i træk siden 2009.

Forinden havde han scoret én gang mod Rumænien og to gange mod Færøerne.

- Det første han sagde, da jeg mødte ham efter landskampen sidst var. Det skulle have været tre, far scorede jo to mod dem, siger kæresten og henviser til sin svigerfar Gøran Sørloth, der scorede 15 mål i 53 landskampe i 1990'erne.

Ønsket om flere mål end faderen forklarer ifølge kæresten Alexander Sørloths mentalitet meget godt.

- Det er rigtig dejligt, at det går så godt. Jeg mærker det på humøret, når han kommer hjem fra træning og kamp, at han trives og har det fint, siger Lena Selnes.

Hun har tidligere været med i et stort interview i Ekstra Bladet sammen med Alexander Sørloth, som du kan læse LIGE HER.

