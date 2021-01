Kærkommen gestus: - Fest i hele byen

Elektricitet er noget, som mange tager for givet, men i Nigeria er det ikke alle, der har den luksus. Dog er det nu blevet ændret i Paul Onuachus hjemstavn i landet i den sydøstlige del af Nigeria.

Han har nemlig sørget for, at Umuota-området nu har fået strøm. Det skriver nigerianske Lions Crib, som også har lagt billeder op.

Tryk videre på højrepilen her for at se de opsatte el-ledninger:



Det er noget, som bliver beskrevet som en stor julegave til det samfund, som han kommer fra oprindeligt.

De kan desuden melde om, at en telefonsamtale fra området - som givetvis har været en af de første har omtalt Onauchu, som man takker.

- Gæt lige engang. Jeg har nu set elektrisk lys for første gang i vores landsby. Mens jeg taler med dig, er der glæde og fest i hele byen, da NEPA har sørget for lys for få sekunder siden. Fodbold har givet os lys igennem Onuachu.

For Onuachu har denne sæson da også hidtil været en stor jubelscene, da han allerede nu har scoret 15 mål i den belgiske liga, og dermed hører han til blandt de mest målfarlige angribere i hele Europa.

Samtidig er hans nuværende klub, Genk, nummer to i den belgiske liga.

