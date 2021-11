Kan havne bag tremmer igen

I fjor havde Ronaldinho 'sit livs værste oplevelse', da han havnede i et paraguayansk fængsel i 32 dage for dokumentfalsk.

Nu risikerer den tidligere fodboldstjerne at komme bag lås og slå igen.

Denne gang i hjemlandet Brasilien, hvor forseelsen er, at den forhenværende Barcelona-magiker skylder ekskæresten Priscilla Coelho et stort pengebeløb.

Det skriver Daily Mail, der citerer brasilianske medier for at skrive, at Ronaldinho har til 1.december til at betale Priscilla Coelho.

Hvis det ikke sker, kan myndighederne inddrage den 41-årige eksstjernes ejendele og i sidste ende smide ham i fængsel.

Ronaldinho kan igen havne bag lås og slå i Sydamerika. Foto: Lars Krabbe

Priscilla Coelho menes at være blevet tildelt et beløb svarende til 120.000 kr. om måneden i underholdsbidrag. Det er angiveligt en dom, der kan appelleres, når det første beløb er betalt.

Ronaldinho og hans bror, Roberto Assis, blev anholdt 6. marts 2020, da de forsøgte at rejse ind i Paraguay med falske pas.

Brasilianeren sad i fængsel i 32 dage, før han blev løsladt 7. april efter at have betalt en kaution på 1,6 millioner dollar svarende til 11 millioner kroner.

De brasilianske myndigheder inddrog Ronaldinhos pas i november 2018, da han ikke formåede at betale en bøde på 2,5 millioner dollar - knap 17 millioner kroner - for miljøskader.

Ronaldinho henrykte fodboldverdenen med sine driblefærdigheder i storklubber som AC Milan, Paris Saint-Germain og FC Barcelona. Han vandt Ballon d'Or i 2005.