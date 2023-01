Kan score kassen på salg af 'Lange Paul'

Han var et kæmpe salg i sommeren 2019, og nu kan Paul Onuachu indbringe endnu flere millioner i FC Midtjyllands klubkasse.

Den 201 centimeter høje angriber, der fik tilnavnet ‘Lange Paul’ i Superligaen, har siden sit skifte til KRC Genk scoret kasser til højre og venstre, og det har fået ingen ringere end Manchester United og Erik ten Hag til at henvende sig KRC Genk om nigerianeren.

Længere mod nord sidder FCM-bosserne Claus Steinlein og Svend Graversen med krydsede fingre og dollartegn i øjnene, for midtjyderne har ifølge Ekstra Bladets oplysninger sørget for at få indarbejdet en videresalgsklausul i aftalen, da KRC Genk købte ham for cirka 52 millioner kroner i 2019.

Som Ekstra Bladet forstår det, har FCM krav på 15 procent af det overskud, som belgierne må få ved et videresalg.

Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Tidligere på ugen kunne Herning Folkeblad berette, at der er dialog mellem Manchester United og Onuachus bagland, efter at det franske medie Jeunesfooteux beskrev flirten som de første.

Den 28-årige skarpretter er på kontrakt i Belgien frem til sommeren 2024, og han er ganske varm for tiden.

Han står noteret for 15 scoringer i de seneste 18 kampe for KRC Genk. I alt har han lavet 83 mål i 130 opgør.

I hans første halvandet år i klubben bankede han 43 kasser ind i 51 kampe, og allerede dengang svirrede rygterne om et kæmpesalg til Inter for en pris, der lå i omegnen af 185 millioner kroner.

