Kane-drama i lufthavnen: Tottenham vil ikke lade ham flyve

Sky Sports melder fredag morgen, at Tottenham har tilbagekaldt deres tilladelse til, at Harry Kane flyver til München til lægetjek. Kane sidder aktuelt i en bil og venter på at få lov at flyve

Torsdag var der et gennembrud i forhandlingerne mellem Tottenham og Bayern München, der blev meldt enige om Harry Kane.

Angriberen skal derfor efter planen til lægetjek i München fredag, men i løbet af natten og morgenen er der altså tilsyneladende sket ting og sager.

Sky Sports melder således om lidt af et drama uden for lufthavnen i London, hvor Kane befinder sig forud for sin flyvetur til München.

Ifølge Sky har Tottenham i sidste øjeblik tilbagekaldt tilladelsen til, at Kane tager flyet til München. Angriberen sidder ifølge mediet i bilen på vej til lufthavnen i London, og han venter på, at han får officiel tilladelse til at tage sit fly.

Sky melder, at Tottenham angiveligt håber på at ændre noget i aftalen med Bayern, der altså så sent som torsdag var meldt på plads.

Det ser altså ikke ud til, at vi har hørt det sidste fra sagaen om Kane.

Bayern og Tottenham var ellers ifølge The Athletic enige om en pris på den gode side af 100 millioner euro for angriberen.

