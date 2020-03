Karantæne-klovn: Kørte spritkørsel i golfvogn

Hvor elendig kan man lige være til at være i karantæne?

Det kan man spørge den newzealandske fodbolspiller Tim Payne om.

Han har adskillige landskampe på cv'et, men åbenbart en dømmekraft, der ikke er helt på topniveau. I hvert fald skulle han være i isolation sammen med sit hold, men endte med at køre spritkørsel i en golfvogn kl. 01.20 om natten.

Han var i selskab med Wellington Phoenix-holdkammeraten Oliver Sail.

Begge står til heftige bøder og karantæne. Altså den man kender fra fodboldverdenen.

Payne var føreren af vognen, og færdselsforseelsen koster formentlig et halvt år uden kørekort samt en bøde på omkring 9000 danske kroner, skriver lokale medier.

- Jeg vil bare sige, at jeg meget meget ked af det og meget pinlig over, hvad jeg har gjort, siger Payne til Radio Sport.

- Jeg tager det fulde ansvar for mine handlinger, og det der skete den aften. Jeg har svigtet så mange mennesker, deriblandt min partner, min familie, min klub og min træner, der har givet mig chancen denne sæson.

- Det var aldrig vores intention at forlade karantæneområdet. Jeg ved ikke, hvor langt væk vi var fra det.

Det australske fodboldforbund fortæller, at de tager hånd om sagen, og hvis der er grundlag for det, vil de straffe efter deres gældende regler.

Klubben bekræfter, at der har været en episode med de to, hvor der endda er sket skade på Sydney Academy of Sport facility, hvor holdet skulle være i karantæne.

Det newzealandske hold deltager i den australske A-League, som var en af de sidste prof-ligaer, der blev lukket ned.

De var taget til Sydney for ikke at strande i New Zealand, dengang ligaen blev forsøgt færdigspillet.

Payne, der tidligere har spillet i Blackburn, havde ellers lige fået genoplivet karrieren en smule, men det bliver nok spoleret lidt af denne episode.

