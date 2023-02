Katjing! FIFA-boss scorer vild millionbonus

Gianni Infantino har det med at trække overskrifter, og det er som regel ikke for det positive.

Men det er præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund, FIFA, formentlig pænt ligeglad med. I hvert fald kan han bare tjekke sin bankkonto, hvis han skulle komme i dårligt humør.

Ifølge FIFA's årsrapport for 2022 løber FIFA-bossens årsløn op i hele 27 millioner kroner inklusiv bonusser - og lige præcis bonussen er af en betragtelig størrelse.

I kølvandet på den skandaleombruste VM-slutrunde i Qatar vil Infantino nemlig modtage en bonus på 12,3 millioner danske kroner. Det skriver den franske avis Le Monde.

Til sammenligning lød schweizerens bonus efter VM-slutrunden i Rusland i 2018 på 6,2 millioner kroner.

Kritikken fortsætter

Generelt vælter de sig også i penge i FIFA.

Annonce:

Tirsdag kunne forbundet oplyse, at de i perioden fra 2019 til 2022 omsatte for et beløb svarende til 53 milliarder kroner, hvilket var ny rekord.

Det sker samtidig med, at kritikken fortsætter med at hagle ned over FIFA, efter de for nylig stolt kunne fortælle, at Saudi-Arabien før første gang skal være vært for klub-VM i fodbold i 2023.

En beslutning, der vækker vrede hos Amnesty International, der i en pressemeddelelse har skudt med skarpt mod Infantino og FIFA.

- FIFA har endnu engang ignoreret Saudi-Arabiens forfærdelige forhold til menneskerettigheder. Lige efter at have gjort Visit Saudi til sponsor for kvindernes VM er kongeriget gjort til vært for klub-VM uden hensyntagen til ytringsfrihed, diskrimination og arbejderes rettigheder.

Men penge? Dem har de masser af.