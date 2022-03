Klart krav: Fri transfer til alle

Krigen i Ukraine fortsætter med at påvirke fodboldens verden, efter at UEFA og FIFA mandag ekskluderede alle russiske klub- og landshold fra internationale turneringer.

Således er det nu også kommet frem, at den internationale spillerorganisation FIFPro vil have FIFA til at ændre transferreglerne som et resultat af Ruslands invasion af Ukraine.

Helt konkret ønsker FIFPro, at alle udenlandske spillere i Rusland skal have lov til at få deres kontrakt annulleret, kvit og frit.

- Den eskalerende konflikt betyder i vores øjne, at at spillerne skal have lov til at rive deres kontrakter over, uden at de vil skulle betale en kompensation til deres klub. Det er det, vi nu diskuterer. Dette bør komme på plads hurtigst muligt, lyder det således, ifølge Voetbalzone, fra Louis Everard, der er bestyrelsesmedlem i FIFPro.

Louis Everard er optimistisk, i forhold til at få FIFA til at acceptere forslaget. Everard peger således på, at FIFA under coronapandemien viste villighed til at justere regelsættet i nødsituationer.

- På baggrund af den ekstremt bekymrende situation mener vi, at spillerne bør have friheden til at forlade landet. Vi ønsker klarhed over dette snarest muligt, siger Louis Everard således.

Der spiller i øjeblikket to danske spillere i den russiske Premier League, nemlig Anders Dreyer og Oliver Abildgaard, der begge spiller for Rubin Kazan. Younes Namli er udlejet fra FC Krasnodar til hollandske Sparta Rotterdam.

Tipsbladet har været i kontakt med Anders Dreyer, som ikke har nogen kommentarer til den nuværende situation.