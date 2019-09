Klip går verden rundt: Kysser konen - så går fejlen op for ham

SE TV-KLIPPET: Mål, hopper over banden kysser konen - men så opdager han, at målet er annulleret, og kampen er i gang

De seneste fem år har den brasilianske angriber Wanderson banket 45 mål ind i 146 kampe for det bulgarske storhold Ludogorets, der også har spillet med i gruppespillet i Champions League.

Sidste weekend scorede den 31-årige brasilianer så igen, og aldrig har hans scoring fået så meget omtale som denne.

De tv-billeder, som du kan se øverst, de viser således, hvordan han efter at have sparket bolden i nettet ved bagstolpen, stormer ud til tilskuerpladserne, hvor han får et kæmpe smækkys af sin kone. I sig selv en spektakulær jubel.

Hvad han ikke har opdaget er, at dommeren har annulleret målet for offside og har sat spillet i gang igen, mens angriberen stadig står og kysser. Pludselig får angriberen derfor travlt og må hoppe tilbage over banden for at hjælpe sine holdkammerater.

Målfejringen beskrives nu i alverdens medier, og BBC stiller sig spørgsmålet 'Er det den mest akavede jubel nogensinde?'.

Se tv-klippet af den komiske episode i tv-afspilleren øverst i artiklen.

Mens Sportbible skriver, at 'når det kommer til pinlige jubelscener, så kan det her sjove øjeblik med Ludogorets' Wanderson netop have taget førstepladsen'.

En ekstra detalje i hele den bemærkelsesværdige jubelscene er, at målet faktisk slet ikke burde have været annulleret, da Wanderson ifølge tv-billederne slet ikke er offside.

Ludogorets måtte på grund af det annullerede mål nøjes med 0-0 mod Slavia Sofia, men mestrene er efter denne weekends 1-0-sejr over Botev Vratsa tilbage på førstepladsen - et point foran Levski.

Det bulgarske mandskab kan også glæde sig over, at man torsdag spillede sig videre fra Europa League-kvalifikationen, hvorfor holdet nu er klar til gruppespillet mod Ferencvaros, Espanyol og CSKA Moskva.

Dermed skal Wanderson igen i aktion i turneringen, hvor han i 2017 - sammen med Ludogorets - røg ud til FCK i 1/16-finalerne.

