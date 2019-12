Klopp amok: - Undskyld, jeg var en idiot!

Efter Champions League-sejren på 2-0 ude mod Salzburg kaldte Jürgen Klopp sig selv for en idiot.

Det skyldtes, at han på pressemødet dagen før kampen var gået amok på en tysk oversætter, fordi Klopp var utilfreds med den måde, han havde oversat Jordan Hendersons engelske svar på et spørgsmål til tysk.

- Undskyld, jeg var en idiot, lød det ydmygt fra Jürgen Klopp ud til alle de fremmødte på pressemødet efter kampen.

Før pressemødet gik i gang gav han en direkte undskyldning på tysk til oversætteren.

- Det var ikke rigtigt af mig at kritisere på den måde i offentligheden. Jeg kunne ikke lide oversættelsen, men måden, jeg sagde det på, var dum. Jeg er nødt til at være bedre end det, og det må du undskylde, sagde Liverpool-træneren, hvorefter de to gav håndslag, og oversætteren sagde tak for undskyldningen.

Amok over oversættelse

På pressemødet før kampen blev Jordan Henderson spurgt om, hvilken forskel det gjorde, at Liverpool gik ind til kampen som forsvarende Champions League-mestre.

Da Henderson havde svaret, begyndte en tysk oversætter at gengive svaret, men pludselig blev han afbrudt af Jürgen Klopp, der langt fra var tilfreds med de ord, den tyske oversætter benyttede.

- Det er noget lort, når der sidder en tysk træner ved siden af, hva'?, afbrød Liverpool-træneren, hvorefter han gav sig til at irettesætte oversætteren.

- Ellers kan jeg bare oversætte? Det er jo ikke så svært, sagde en tydeligt frustreret Klopp.

Se den akavede situation her:

