Klub trækker sig efter jordskælv

Hatayspor er hårdt ramt af jordskælvet i Tyrkiet for fire dage siden, og nu har klubben taget konsekvensen og trukket sig fra Tyrkiets bedste række.

Det oplyste præsidenten for foreningen af de tyrkiske klubber, Ali Koc, sent torsdag aften.

- Hatayspor har sendt et brev. De har oplyst, at de ikke kommer til at spille resten af sæsonens kampe, fortalte Ali Koc på et pressemøde, hvor han var flankeret af præsidenten for det tyrkiske fodboldforbund, Mehmet Buyukeksi.

Hatay er hårdt ramt af jordskælvet. Foto: EMILIE MADI/Ritzau Scanpix

Ifølge de seneste meldinger er klubbens ghanesiske stjerne Christian Atsu samt klubbens sportsdirektør Taner Savut stadig savnet efter jordskælvet.

Der var ellers forlydender om, at 31-årige Atsu, der har en fortid i Premier League, var fundet og reddet ud af murbrokkerne, men det blev efterfølgende dementeret.

Ingen ved, hvor han er

Hatayspor hører hjemme i provinsen Hatay, der ligger i den sydlige del af Tyrkiet. Af den grund befandt angriberen sig tæt på jordskælvets epicenter.

Ud over Hatayspor er der også risiko for, at Gaziantep FK trækker sig, da de også har base tæt på jordskælvets epicenter.

Skulle det ske, så planlægger forbundet at fortsætte med 17 hold i Süper Lig, som inden Hatayspors exit bestod af 19 klubber. Hatayspor lå nummer 14 i ligaen, som forventes at genstarte 3. marts.

Det var oprindeligt planen at starte ligaen igen i næste weekend, men jordskælvet har fået forbundet til at udsætte genstarten.

Der er fredag bekræftet mere end 18.000 døde i Tyrkiet.