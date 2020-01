Klubben bekræfter: Forhandlinger mellem Barcelona og Xavi

I løbet af de sidste 24 timer har flere spanske medier kunne rapportere, at Xavi i går fredag mødtes med flere repræsentanter fra FC Barcelona i Doha, angående trænerposten i klubben.

Nu er denne historie så bleve bekræftet af sportsdirektøren i Al Sadd, hvor Xavi er træner.

- Der er forhandlinger mellem Xavi og Barcelona nu, og vi ønsker ham alt mulig held og lykke, uanset hvor han tager hen, siger Ghulam Al Balushi til Alkass ifølge Forbes.

Xavi selv indrømmede også, at mødet havde fundet sted, men afviser, at der er nogen konkrete tilbud på bordet.

- Jeg har ikke modtaget nogle tilbud fra Barcelona. Det er sandt, at jeg mødtes med Abidal, fordi han er min ven. Jeg respekterer Barcelona og Valverde. Derfor kan jeg ikke tale om, hvad der foregår der, lyder det fra Xavi.

- Min drøm har altid været at blive Barcelona-træner, men lige nu er jeg Al Sadd-træner, og mit primære fokus er på Al Sadd. De kom for at snakke med mig, og vi diskuterede mange ting, men de var her også for at tjekke, hvordan Ousmane Dembele har det - og det er det, jeg kan ikke sige noget.

Xavi er en af de største legender i Barcelonas historie, hvor han nåede at spille hele 505 kampe - i løbet af karrieren vandt han 31 trofæer med Barcelona og Spanien.

