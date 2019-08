Klubben måber: Sisto afviser kæmpe tilbud

Den danske Celta-spiller Pione Sisto har denne sommer lignet en spiller, som muligvis var på vej videre efter en svær sæson i den bedste spanske række. Nu viser det sig, at der har været flere bud på danskeren, men Sisto har gang på gang afvist dem.

Torsdag lukkede transfervinduet for den engelske klubber, og den seneste mulighed for Sisto var netop en engelsk klub. Det melder den spanske radiokanal A Radio Galega.



Her skulle der være tale om et bud på omkring 75 millioner kroner fra en unavngiven Premier League-klub, ligesom der også ville være tale om en væsentlig lønforhøjelse. Det blev dog til et nej fra Sisto, selvom Celta arbejdede hårdt på at overbevise ham om, at det ville være en god idé at skifte.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sisto havde en svær sidste sæson i Celta-trøjen. Foto: Susana Vera / Ritzau Scanpix.

Valget om at blive har efter sigende været irriterende for Celta, som havde håbet på, at de kunne skille sig af med Sisto, så man kunne lade nyt blod komme ind i truppen, men det ser altså ud til, at Sisto har planer om at blive og løfte sig efter den seneste sæson.Torsdagens engelske tilbud har ikke været det eneste over sommeren, da der også skulle have været et fra Rusland på 75 millioner kroner, ligesom der også skulle have været bud på 45 millioner kroner for kantspilleren.I Celta har man denne sommer sendt Mathias Jensen og Andrew Hjulsager videre til andre klubber, ligesom den tidligere FC Nordsjælland-spiller Emre Mor er blevet lejet ud.Pione Sisto kom til Celta Vigo i 2016 fra FC Midtjylland.

Ekstra Bladet har kontaktet Sistos lejr for en kommentar, men de er ikke vendt tilbage.

