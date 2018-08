Klublegende vender tilbage til AC Milan som direktør

Han spillede i klubben i 24 år og er nærmest synonym med AC Milan.

Ni år efter at han spillede sin sidste kamp for den italienske traditionsklub, vender Paolo Maldini nu tilbage til AC Milan i en rolle som direktør for sportsstrategi og udvikling.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Der er få ord, der kan beskrive, hvad Paolo Maldini betyder for AC Milan, siger bestyrelsesformand i AC Milan Paolo Scaroni på klubbens hjemmeside.

- Det var et privilegium at se ham som spiller og vinde adskillige trofæer, og jeg er glad og beæret over at arbejde sammen med ham i dag i denne nye rolle.

Artiklen fortsætter under billedet

Maldini spillede fra 1985 til 2009 i AC Milan. Foto: AP.

Det er uklart, hvilke konkrete opgaver Paolo Maldini skal udføre i sin nye rolle.

50-årige Paolo Maldini spillede i AC Milan fra 1985 til 2009. Han er noteret for 902 kampe for klubben og 33 mål og er med afstand den spiller, der har optrådt flest gange for den milanesiske klub.

I sin tid i AC Milan nåede forsvarsgeneralen at vinde Serie A syv gange og mesterholdenes Europa Cup, der senere blev til Champions League, fem gange.

Han har ligeledes 126 italienske landskampe på cv'et fra 1988 til 2002.

På landsholdet blev det til sølv ved VM i 1994 og EM i 2000. Maldini har også en bronzemedalje fra VM i 1990.

Se også: Chok-skifte på vej: Ny Superliga-stjerne forhandler med Premier League-klub

Se også: For dårlig til VM: Nu scorer Wass kongemål for spansk storklub

Kæmpe skifte på vej: Topmålmand beder om Real Madrid-skifte