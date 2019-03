Klubskifte koster Liverpool kassen

Der blev aftalt et handelsbeløb på godt 1,2 milliarder kroner, da Barcelona sidste år hentede Philippe Coutinho i Liverpool.

Nu kan det hele ende med, at sælgerne får en hel del mindre for brasilianeren og ovenikøbet må lide den tort at se ham havne hos ærkerivalerne fra Manchester United.

Det rygte er i alt fald sendt til torvs af både spanske og engelske medier.

Stjernen fra Premier League har haft svært ved at bide sig fast i Barcelonas stærkt besatte offensiv og har ikke levet de forventede scoringer og assists. Nu er klubbens fans så småt begyndt at buhe af ham.

Coutinho mistrives angiveligt i Barcelona-trøjen. Foto: Ritzau Scanpix

Derfor skulle han overfor venner have luftet et ønske om at vende tilbage til Premier League og endda have nævnt Old Trafford som ny hjemmebane. Coutinho skulle desuden have talt med United-spillere om muligheden for et skifte, skriver Daily Mirror

Skulle Coutinho ryge til United, vil det ifølge avisen få økonomiske konsekvenser for Liverpool, som vil gå glip af flere aftalte bonusbeløb i kontrakten. Det kan såmænd løbe op i over 150 millioner kroner.

Liverpool modtager angiveligt små 37 millioner kroner, hver gang Coutinho runder 25 nye ligakampe for Barcelona og et lignende beløb, hvis spanierne vinder Champions League. Et beløb, der ifølge avisen skulle bortfalde ved et klubskifte til sommer.

