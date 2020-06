Knaldede 12 gange hver nat

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Hvordan, han kunne, er usagt.

Den franske verdensmester Adil Rami fik dyrket masser af sex med Baywatch-stjernen Pamela Anderseon.

Hele 12 gange hver nat.

Det fortæller Aleksandr Kokorin, som er holdkammerat til Rami i russiske FC Sochi.

Angriberen siger det på den tidligere fodboldspiller Oleksandr Aliyevs Youtube-kanal, ifølge spanske Marca.

- Rami fortalte os mange interessante ting om Pamela Anderson. Selvfølgelig var alle interesserede i at høre, hvordan deres forhold var i sengen.

- Rami siger, at Pamela Anderson var den bedste kvinde i hans liv, og at han og Pamela havde sex 12 gange hver nat.

De to verdensstjerner kunne ikke holde fingrene fra hinanden i sengen. Foto: Piovanotto Marco/ABACA/Ritzau Scanpix

Den tidligere Sevilla-stopper og Pamela Anderson var sammen i to år fra 2017-2019. Forholdet sluttede brat.

'Jeg er blevet svindlet.'

Sådan skrev skuespiller og model Pamela Anderson i et opslag på Instagram.

'De sidste to år af mit liv har været en stor løgn. Jeg blev svindlet til at tro, at vi var 'meget forelskede'. Jeg er knust over, at jeg de sidste par dage har fundet ud af, at han levede et dobbeltliv,' forklarede hun.

'Han plejede at joke med andre fodboldspillere, der havde kærester nede ad vejen i lejligheder tæt på deres koner. Han kaldte de mænd for monstre. Men det her værre.'

'Han løj for alle. Hvordan er det muligt at kontrollere to kvinders hjerte og hjerne på denne måde? Jeg er sikker på, at der var flere. Han er et monster. Hvordan kunne jeg have hjulpet så mange mennesker, men ikke være klog nok til at hjælpe mig selv,' afslutter hun opslaget.

Adil Rami var efterfølgende ude og benægte beskyldninger på Instagram og skrev, at han 'under ingen omstændigheder fører et dobbelt liv.'

