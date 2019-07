Knivskarp stjerneangriber: Scorer frækt drømmemål

Harry Kane viste målnæse, da han søndag afgjorde kampen mod Juventus med et drømmehug i overtiden

Der er kun tre uger til Premier League-sæsonen begynder, og stjerneangriberen Harry Kane viste søndag, at han er lige, hvor han skal være.

Her spillede Tottenham mod Juventus i venskabsturneringen 'International Champions Cup' i Singapore.

Med stillingen 2-2 tre minutter inde i overtiden viste Harry Kane eminent overblik, da han fra midten af banen hakkede bolden mod kassen, idet Juventus-keeperen, Wojciech Szczęsny, var langt ude af sit mål.

Samtidig satte den engelske angriber en tyk streg under, at han er blandt favoritterne til at tage årets topscorer-titel i Premier League, da bolden sejlede henover målmanden og ind i netmaskerne til slutresultatet 3-2.

Se det frække mål i videoen over artiklen.

Se også: Kæmpe koks: Chok-udligning kostede sejren

Se også: Vanvittigt United-tilbud: Vil give stjernen én milliard kroner

Medie afslører: Nu forhandler han med storklub