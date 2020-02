Kønsdiskrimination: Kræver 456 millioner kroner

66 millioner dollar. 456 millioner danske kroner.

Så meget kræver spillerne på USA's succesrige kvindelandshold i fodbold udbetalt i erstatning for kønsdiskrimination fra deres eget fodboldforbund, U.S. Soccer Federation (USSF).

Sagen har været kendt længe, men torsdag kom der tal på størrelsen af søgsmålet, der ifølge New York Times er indgivet til en lokal ret i Los Angeles.

Det er et konsulentfirma, som på spillernes vegne har regnet sig frem til beløbet, der altså er endt lige i underkanten af en halv milliard danske kroner.

Spillerne er utilfredse med, at de bliver betalt mindre end deres mandlige kolleger for at spille på landsholdet.

Forhandlinger om ligeløn har ikke ført til et resultat, og derfor skal striden nu afgøres i en retssag, der begynder 5. maj.

Morgan og Rapinoe jubler under VM. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Alex Morgan er blandt Time Magazines 100 mest indflydelsesrige mennesker i verden. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

Forbundet forsvarer sig med, at kvinderne har valgt en anden lønstruktur med andre goder end mændene, og at lønningerne derfor ikke er direkte sammenlignelige.

Men den forklaring køber spillerne ikke.

- Ved de sidste forhandlinger fastholdt forbundet, at ligeløn ikke var et alternativ, uanset hvilken struktur aftalen har.

- Kernen er, at kvinderne blev tilbudt mindre i løn end mændene. Dette definitionen på kønsdiskrimination, og selvfølgelig blev forslaget afvist, har spillernes talskvinde, Molly Levinsen, forklaret.

Det amerikanske kvindelandshold er i modsætning til mændene i den absolutte verdenselite. På kvindesiden har USA vundet de seneste to verdensmesterskaber, senest ved VM i Frankrig sidste sommer.

