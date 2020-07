Kører straffesag mod FIFA's præsident

Blot en måned efter at Stefan Keller blev udpeget som specialanklager af de schweiziske justitsmyndigheder, er han ved at rydde op efter års langsommelighed i de mange FIFA-skandaler, som har martret den internationale fodboldverden siden 2015.

Hans første mål er FIFA's præsident, Gianni Infantino, som er anklaget for at have holdt en række hemmelige møder med statsanklager Michael Lauber, som siden 2015 har haft ansvaret for de mange FIFA-sager, uden at have gjort noget ved tingene.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lauber, i midten, har for alvor ryggen mod muren. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP/Ritzau Scanpix

Torsdag udsendte de schweiziske justitsmyndigheder en erklæring, hvori det hedder, at Stefan Keller har bedt om at få ophævet Michael Laubers immunitet, og at han samtidig vil indlede en straffesag mod FIFA's præsident Gianni Infantino og dennes barndomsven, Rinaldo Arnold, der også arbejder ved anklagemyndigheden. Det var Arnold, der arrangerede de hemmelige møder mellem Infantino og Lauber.

Keller finder, at der er grund til at antage, at der har fundet kriminelle handlinger sted.

Sagen betyder, at Gianni infantino kan blive nødt til at trække sig midlertidigt som præsident for FIFA. EKstra Bladet arbejder på at skaffe en udtalelse fra FIFA.

Ekstra Bladet har tidligere på sommeren afdækket, at Infantino og Lauber i 2016 og 2017 holdt tre hemmelige møder. Det har det schweiziske parlament reageret på, og Michael Lauber risikerer at ende i en rigsretssag. Nu ender møderne også i en straffesag.

To af møderne fandt sted i Bern og det tredje i Zürich. Der er ingen dagsorden for møderne, og der findes ingen referater. Antagelsen i en rapport fra det schweiziske parlament er, at Infantino brugte møderne til at sikre sig, at der ikke var nogen efterforskning af ham selv.

Se også: Møderne der kan knække Infantino

Blandt andet fra hans tid i UEFA, hvor franske PSG og græske Olympiakos undgik at blive smidt ud af Champions League. PSG fordi klubben var på kant med reglerne om Finansiel Fairplay. Mens Olympiakos var indblandet i flere sager om matchfixing.

Anklagen mod Lauber går på, at han siden 2015 har syltet alle korruptionssagerne i FIFA. Desuden har han løjet om møderne med Infantino, og han har modarbejdet opklaringen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Vicepræsident i FIFA og præsident for Det Afrikanske Fodboldforbund Ahmad Ahmad og FIFA præsident Gianni Infantino. Mens alt var fryd og gammen. Foto: Lars Poulsen

En talsmand fra FIFA sagde i juni på vegne af Gianni Infantino til Ekstra Bladet:

– Møderne var ikke hemmelige. De foregik på offentlige steder. Da Gianni Infantino var blevet valgt som FIFA-præsident i 2016, mødtes han med den schweiziske statsanklager for at vise sin og FIFA’s vilje til at samarbejde om enhver efterforskning i relation til, hvad der var foregået i FIFA, før han selv overtog præsidentposten.

Men det afholder altså ikke anklagemyndigheden fra at efterforske FIFA-præsidenten.

Stefan Keller oplyste i juni, at der 11. juni blev rejst tre anklager mod Michael Lauber, Gianni Infantino og andre personer. Siden er der kommet en ny anklage til i den samme sag.

Keller er en mand med stor erfaring, og han hører ikke til den klike hos anklagemyndigheden i Schweiz, som siden 2015 har efterforsket de mange korruptionssager i FIFA, uden at det er lykkedes at føre en eneste for retten.

I mellemtiden har FBI og de amerikanske justitsmyndigheder i samme sagskompleks ført mere end 40 sager mod FIFA-folk for retten i Brooklyn.

Der er noget galt i Schweiz, og det har fået politikerne til at reagere. De vil se resultater.

Se også: FIFA's beskidte præsidentkrig

Se også: Sjældent indblik: Så presset er præsidenten

Se også: Nu falder hammeren

Se også: FIFA-præsidentens stormagtsgalskab