Kontroversiel stjerne: Priske styrer ikke mit privatliv

Brian Priske har intet at skulle have sagt i midtbanespillerens privatliv, lyder ordene fra Nainggolan, der for nyligt har mistet kørekortet for spirituskørsel og hastighedsoverskridelser i Antwerpen