Krænkede 14-årig: Får ny chance

Ekstra Bladet kunne i november skrive, at Patrick Da Silva var blevet dømt for blufærdighedskrænkelser overfor en dengang 14-årig pige.

Sagen kostede ham kontrakten i Lyngby og måtte tage til takke med at spille for Danmarksserie-klubben Tårnby FF.

Nu har den hurtige venstre-back fået en ny chance hos den færøske klub KÍ, der i skrivende stund topper ligaen suverænt.

Dansk-brasilianeren har skrevet en et-årig kontrakt KÍ.

Det skriver klubben på deres hjemmeside.

Da Silva får dermed en ny chance for at få sparket gang i karrieren, efter karrieren tog et drastisk dyk efter bruddet med Lyngby i sommeren 2020.

Da Silva tilbragte en sæson i Lyngby før turen gik til Tårnby FF. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Da Silva blev dømt 20 dages betinget fængsel i sagen og var indtil for nylig beskyttet af et navneforbud.

Da det blev ophævet lagde det tidligere Brøndby-talent sig fladt ned.

- Jeg har gjort noget forkert. 100 procent, fortalte Da Silva til Ekstra Bladet i et længere interview.

Han mødte pigen på Instagram i foråret 2020, og vidste ikke, at hun på daværende tidspunkt kun var 14 år.

Da Silva kan se frem til at spille sammen med de to danskere Claes Kronberg og Jesper Brinck, der begge spiller i KÍ til daglig.

