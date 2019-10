Krig i storklub - ikon smidt på porten

Den ikoniske tidligere Barcelona-målmand Victor Valdes har siden i sommers været træner for Barcelonas U19-mandskab, der til dagligt slår sine folder på det verdenskendte akademi. Det er han dog ikke længere, skriver Barcelona på sin hjemmeside.

Grunden oplyser Barcelona ikke, men ifølge det spanske medie Marca er fyringen en direkte konsekvens af, at Victor Valdes og chefen for Barcelona-akademiet, Patrick Kluivert har haft flere udfald i løbet af de seneste par måneder.

Artiklen fortsætter under billedet...

Victor Valdés var i en årrække keeper for Barcelonas bedste mandskab. Foto: AP.

En af de mange dråber, som har fået det velkendte bære til at flyde over, skulle angiveligt være, at Valdes har modsat sig at spille 4-3-3, som man har gjort i mange år på Barcelonas førstehold. Valdes har hellere ville spille 4-4-2, skriver Marca

Det har Valdes altså tilsyneladende ikke fået lov til, og ud fra fyringen kan man vidst godt konkludere, at den nu tidligere U19-træner heller ikke har været villig til at gå på kompromis.

