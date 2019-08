Kritiserer Dolberg: Til Danmark om to år?

Den hollandske fodboldkommentator Arno Vermeulen er mildest talt ikke imponeret over Kasper Dolberg

Den danske landsholdsspiller Kasper Dolberg er millimeter fra et skifte til franske OGC Nice, og den hollandske fodboldkommentator Arno Vermeulen forstår godt, at Ajax vil af med danskeren.

Arno Veumeulen fortæller således i et interview med hollandske TV-station NOS, at det vil være godt for begge parter, hvis den 21-årige dansker forlader den hollandske storklub..

- Deres træner, Erik ten Hag, har endnu ikke set Dolberg spille godt. Måske spillede han godt under Peter Bosz, (i sæsonen 2016/2017, red.), men det har ændret sig. 187 millioner kroner er også lidt af et beløb, så jeg forstår godt, hvis Ajax sælger ham, siger Arno Vermeulen til NOS.

Seneste meldinger går dog på, at prisen på Dolberg til Nice bliver 150 millioner kroner, men et salg af angriberen skulle være tæt på at blive en realitet.

Kasper Dolberg har pakket kufferten og rejst mod det franske. Foto: Lars Poulsen

Allerede tirsdag aften skulle den danske landsholdsspiller være rejst til Nice, og senere onsdag skulle han gennemgå det obligatoriske lægetjek i den franske Ligue 1-klub, mens han også var på plads på tribunen til holdets kamp mod Marseille, som blev spillet onsdag aften.

Onsdag aften var Dolberg på stadion til Nice-kampen mod Marseille



Kasper Dolberg en tribunes pour Nice-OM. pic.twitter.com/DMyL78gDLB — Johann Crochet (@johanncrochet) August 28, 2019

Den hollandske fodboldkommentator har heller ikke tiltro til, at den unge dansker vil få succes i franske Nice, og i stedet mener han, at Dolbergs karriere er på vej i den forkerte retning.

- Han skifter væk fra Ajax, som med stor sandsynlighed spiller med i Champions League og skifter hen til en midterklub i Frankrig. Barren er bestemt lavere der. Det kan også være, at det går så hurtigt nedad bakke for ham, at han vil spille i Danmark om to år, lyder den kritiske udmelding fra Arno Veumeulen.

Kasper Dolberg har allerede spillet i Danmark, hvor han startede sin karriere i Silkeborg IF og nåede at spille tre kampe i Superligaen. Hvis han bliver solgt til Nice, har Silkeborg udsigt til at få gode penge i kassen, da klubben sikrede sig en videresalgs klausul i forbindelse med Dolbergs skifte til Ajax.

Det unge danske stortalent har spillet i Ajax siden 2015. I 2016 blev han rykket op på den hollandske storklubs førstehold, hvor han har spillet 145 kampe for Ajax og lavet 53 mål.

