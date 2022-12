Kryptisk Ronaldo-melding

En stærkt nedadgående formkurve og et eksplosivt interview med Piers Morgan har sendt Cristiano Ronaldo på jagt efter en ny arbejdsgiver.

Kontrakten med Manchester United er flået itu, og skal man tro især spanske Marca, så er saudiarabiske Al Nassr næste destination for Ronaldo, der med en sådan aftale vil kunne føje adskillige riyal til en i forvejen velpolstret bankbog.

Al Nassr er tilfældigvis i besiddelse af en portugisiske sportsdirektør, men han siger ikke mere, end han behøver.

- Jeg må hverken sige ja eller nej, svarer Marcelo Salazar til spørgsmålet om, hvorvidt Ronaldo er en del af hans planer i den nærmeste fremtid.

Skandaleforløbet omkring Cristiano Ronaldo tog fart, da superstjernen nægtede at lade sig indskifte i en kamp mod Tottenham og kulminerede foreløbigt med et 90 minutter langt interview, hvor Ronaldo langer ud efter både træner, ledelse og tidligere holdkammerater i Manchester United. Spørgsmålet er, hvad der skal ske med ham nu? Ronaldo sendte sig selv i gevaldigt uføre, da han gik på tv og tilsvinede både sin træner, holdkammerater og nu forhenværende arbejdsgiver Manchester United.

Men så siger han faktisk alligevel lidt, som bekræfter Marcas teori om, at Ronaldo først skal hyres som fodboldspiller og dernæst ambassadør frem mod VM i 2030, som Saudi-Arabien hjertens gerne vil være vært for.

- Lad os vente og se, hvordan tingene udvikler sig, når året slutter. Som du kan se, er det forhandlinger af en enorm størrelse. Ikke kun for klubben, men for landet og fodbold i hele verden og som derfor skal udføres af højere myndigheder, siger han ifølge BeIN Sports, som i øvrigt har hovedkvarter i Qatar.

Ifølge både Marca og italienske Gazzetta dello Sport tygger Ronaldo på en kontrakt, der vil give ham halvanden milliard kroner om året. Først som spiller og siden som ambassadør. Det kan du læse mere om her.

Ud over derouten i Manchester United endte Cristiano Ronaldo også med at blive bænket under VM, efter Portugal var gået videre fra gruppespillet.