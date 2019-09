Læk afslører: Real Madrid betalte Ødegaards far hemmelig formue

Da Real Madrid købte Martin Ødegaard, fik spillerens far et job i ungdomsafdelingen med en højere løn end Zinedine Zidane. Det bliver dog holdt hemmeligt

Der var rift om Martin Ødegaard, der satte ild til den bedste række i Norge og imponerede på landsholdet som bare 15 år gammel. Konkurrencen var så stor, at Real Madrid tog en kontroversiel metode i brug for at vinde familien Ødegaards gunst.

Dokumenter fra det Football Leaks, der afløserer hemmelige aftaler i fodboldens verden, viser, at Real Madrid ansatte Hans Erik Ødegaard som assistenttræner for klubben U11-hold. Selv om han ikke talte spansk. Det skriver Politiken.

Ødegaard senior modtog årligt 750.000 kroner i løn og et engangsbeløb på 3 millioner euro, altså 22,4 millioner kroner. Det bragte den samlede udgift til nordmanden op på 25 millioner kroner for tre et halvt år. Hans kontrakt blev underskrevet og udløb de samme datoer, som Real Madrids aftale med Martin Ødegaard.

Den slags aftaler, hvor klubber ansætter eller på anden måde betaler forældre, er nogle steder forbudt, for eksempel i England. Hverken La Liga eller det spanske fodboldforbund kan dog fortælle Politiken, om det også er forbudt i Spanien.

Artiklen fortsætter under billedet...

En purung Ødegaard i aktion i Real Madrid-trøjen. Foto: Daniel Ochoa de Olza / Ritzau Scanpix.

Selv om Hans Erik Ødegaard efter alt at dømme rent faktisk har udfyldt en rolle i Real Madrid ungdomsafdeling, vurderer en advokat dog, at hans løn, der over de tre et halvt år var højere end andetholdstræneren Zinedine Zidanes, var ude af proportioner.

- Det er en vanvittig sum, og helt åbenlyst en skjult sag i Martin Ødegaards overgang. Det er der ingen tvivl om. Man arbejder ikke som ungdomstræner i Real Madrid til 25 millioner kroner over tre et halvt år. Ingen klub i verden betaler det, siger Per A. Flod til norske VG.

Hans Erik Ødegaard var før Real Madrid-aftalen ansat i Mjøndalen i Norge og vendte siden tilbage til klubben. I dag er hans U16-træner i Strømsgodset.

Sagen minder om den, der involverede Andreas Christensen og hans far, Sten Christensen. Chelsea slap dog angiveligt for straf for sin ageren i forbindelse med det skifte.

Anbefaler nyt job til Ståle: - Har været længe nok i København

Se også: Dansk fodboldspiller i knibe: Klubpræsident truede min søn

Se også: - Christian er kun et menneske

Sprækker i idyllen: Fire hovedbrud i FC Midtjylland