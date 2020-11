Lagde sag an da Ronaldo sad på bænken

65.000 forventningsfulde tilskuere købte sidste år købt billet til opvisningskampen mellem Juventus og et udvalgt mandskab fra den koreanske liga, men en del måtte gå skuffede fra Seoul World Cup Stadium efter de 90 minutter.

Hovedattraktionen Cristiano Ronaldo brugte således hele kampen på bænken, og selvom Juventus efterfølgende forklarede det med muskeltræthed, så lagde 162 tilskuere sag an mod arrangøren The Fasta for falsk markedsføring.

Næsten halvandet år efter kampen, der blev spillet 26. juli og sluttede 3-3, har de nu fået medhold.

Retten i Seoul har besluttet, at de skuffede - og vrede - tilskuere skal kompenseres med halvdelen af billetprisen plus et tillægsbeløb på små 300 kroner. Ifølge nyhedsbureauet AFP blev de billigste billetter solgt for 200 kroner, mens de dyreste kostede mere end 2000 kroner.

Arrangøren havde annonceret, at Ronaldo ville medvirke i kampen, og det fik billetsalget til at eksplodere og udsælgepå blot tre minutter.

Der var næppe tvivl om, hvem sydkoreanerne var kommet for at se. Foto: Ahn Young-joon/Ritzau Scanpix

'Følelsesmæssig nød'

Retten hævdede, at tilskuerne led 'følelesmæssig nød', fordi Ronaldo ikke spillede kampen.

- Den sagsøgte har kontraktlige forpligtelser i forhold til, at Ronaldo spiller kampen med undtagelse af uforudsete omstændigheder, lød det desuden fra retten ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Dermed må det også forstås, at muskeltræthed ikke falder ind under kategorien 'uforudsete hændelser'.

Sagen får hverken konsekvenser for Cristiano Ronaldo eller Juventus, selvom arrangøren i sin tid hævdede, at Juventus havde brudt kontrakten, hvor det angiveligt stod anført, at Ronaldo skulle spille 45 minutter.

