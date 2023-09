Landsholdsspiller dræbt i blodigt skyderi

Den panamanske landsholdsspiller Gilberto Hernández er afgået ved døden efter at være blevet udsat for skyderier søndag

En stor, stor tragedie har ramt panamansk fodbold.

Landsholdsspilleren Gilberto Hernández er nemlig blevet skudt og dræbt i et formodet bandeangreb i den panamanske by Colón.

Det skriver BBC News.

26-årige Hernández og syv andre blev dræbt søndag eftermiddag lokal tid.

De befandt sig i den bygning, som var udsat for skyderierne, men det står endnu ikke klart, hvad motivet bag angrebet var.

Sikkert er det dog, at det var to bevæbnede mænd, som tvang en taxachauffør til at køre dem til gerningsstedet i Barrio Norte-kvarteret, hvor en mistænkt er anholdt.

Gilberto Hernandez (tv.) nåede at spille mod Lionel Messi i marts. Foto: Luis Robayo/Ritzau Scanpix

Dødelige bandekampe

Byen Colón har været hårdt ramt af bandeopgør.

To rivaliserende bander har de seneste måneder kæmpet om at overtage kontrollen over lukrative ruter til narkotikasmugling.

Havnebyen har nemlig en essentiel lokation i den nordlige indgang til Panamakanalen for at smugle kokain igennem Panama til Europa.

Og det er gået hårdt for sig i den panamanske by. Indtil videre er over 50 blevet dræbt i byen med 'blot' 40.000 indbyggere.

Stor sorg

Faderen til Hernández er i stor sorg og har været ude med et opråb efter sin søns tragiske død.

- Stop volden. Forvold ikke mere skade, sagde han og opfordrede lokale myndigheder til at lancere projekter til at stoppe kriminaliteten.

Også det panamanske fodboldforbund har udtrykt kondolencer.

'Det panamanske fodboldforbund sørger over landsholdsspilleren Gilberto Hérnandez' tragiske død.

'FEPAFUT sender sine kondolencer til familien og hans nære, såsom hele den panamanske fodboldfamilie,' lyder det.

Hernández fik sin debut for landsholdet i marts måned, hvor han nåede at spille to kampe.

På klubsiden repræsenterede han landets tophold, Club Atlético Independiente.