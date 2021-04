Landsholdsspiller suspenderes for homofobi

Los Angeles Galaxys Sebastian Lletget er blevet udelukket i to kampe og har fået en bøde for en homofobisk kommentar på Instagram, skrev Major League Soccer (MLS) fredag på sin hjemmeside.

Lletget skal også deltage i et kursus om mangfoldighed, lighed og inklusion.

Den amerikanske landsholdsspiller lagde en video på Instagram, hvor han slår sin holdkammerat Julian Araujo i nakken, mens han råber et spansk udtryk, som kan forstås som en homofobisk kommentar.

Midtbanespilleren undskylder for opslaget, som han kalder 'et øjeblik af ren dumhed', og han har efterfølgende slettet videoen fra sin profil.

- Jeg har begået en fejl, og jeg forsøger at tage det fulde ansvar for det. Jeg sagde et ord, som jeg ikke skulle have sagt.

- Og selv om der har været en masse diskussioner og debat om betydningen af ordet på grund af forskellige spanske dialekter, er sandheden, at det er et fornærmende ord, og det skulle ikke være sagt, siger han til MLS' hjemmeside.

Lletget har spillet for LA Galaxy siden 2015.