Landstræner revser storklub: Håber Hjulmand kommer

FC Midtjylland gjorde et kup af de helt store i 2018, da klubben i januar hentede Bubacarr Sanneh for halvanden million kroner i AC Horsens og solgte ham videre til Anderlecht et halvt år senere for 60 millioner kroner. Bubacarr Sanneh var et monster i Superligaen i sidste sæson, så de flestede spåede, at gambianeren ville gå direkte ind og blive en profil i den belgiske liga.

Sådan er det bestemt ikke gået. Det er faktisk gået lige modsat.

Nærmest fra dag ét er Bubacarr Sanneh blevet kritiseret af medier og fans, og i november knækkede filmen for midtstopperen, der røg af holdet, og i de seneste 15 kampe har Sanneh ikke spillet et eneste minut for Anderlecht. 60 millioner kroner lige ned i vasken, lyder konklusionen fra mange Anderlecht-fans.

Sanneh spillede fremragende i sidste sæsons Superliga. Her ses han juble efter sin scoring til 1-0 på Brøndby Stadion. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Nu træder belgiske Tom Saintfiet frem i et forsvar af Bubacarr Sanneh. Han er til dagligt landstræner i Gambia og dermed for den tidligere Superliga-profill.

- Den knægt har endnu ikke fået en fair chance i Anderlecht. Kara Mbodji (der har slået Sanneh af i Anderlecht, red.) er virkelig ikke bedre. Sanneh kom til Bruxelles den 31. august og blev kastet ind på holdet uden forberedelse eller tilpasning - og på et hold, der hele tiden skifter mellem et tre- og firemandsforsvar. Hvordan skal man så kunne integrere sig? Fordi han kostede otte millioner euro, er presset på ham ekstra stort, og det har nu givet et forkert billede af Sanneh i Belgien. Knægten er bestemt god nok til en plads i Anderlecht, siger Seintfiet til Het Nieuwsblad.

Tom Saintfiet så gerne, at det blev den forhenværende FCN-træner Kasper Hjulmand, der optog trænerposten i Anderlecht. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Bubacarr Sanneh har ikke spillet et eneste minut under Anderlechts nuværende cheftræner Fred Rutten, og det forlyder som bekendt, at Kasper Hjulmand meget vel kan blive ny cheftræner i den belgiske storklub fra den kommende sæson.

Det krydser Tom Saintfiet fingre for.

- Hvis den danske træner kommer til Anderlecht, kan 'Buba' få en ny chance. Han har et rigtig godt ry i Danmark, siger Gambias landstræner, der også ser det som en mulighed, at Sanneh kan genforenes med Jess Thorup.

- Hvis det ikke er muligt at komme ind på holdet, skal han overveje en lejeaftale. Det skal - med al respekt - ikke være til klubber som Waasland-Beveren eller Oostende. Det er under hans niveau. Det skal være en klub, der deltager i Play-off 1. Hvorfor ikke Gent og Jess Thorup? Han og Sanneh havde et godt samarbejde i FC Midtjylland.

Thorup har forsvaret Sanneh

I et forsøg på at opklare mysteriet om Bubacarr Sanneh talte den belgiske avis Het Laatste Nieuws i starten af november med netop Jess Thorup om den stærke forsvarsspiller, og den danske Gent-træner tvivler ikke et sekund på Sanneh.

- Da Bubacarr kom til os fra den mindre klub AC Horsens, havde han næsten to-en-halv måned, hvor han skulle tilpasse sig det højere niveau. I starten sagde alle; "Hvad er det her? Kommer han til han få en plads på holdet?". Men til sidst var Sanneh den bedste forsvarsspiller i Danmark, og jeg tror, vi vil opleve det samme her. Han er i stand til at tage næste skridt, men han har brug for tid

- Det er en spiller, der har brug for tillid. Den bedste udgave af Sanneh er stærk i duellerne, og han er et vigtigt våben på dødbolde i offensiven og defensiven, lød det fra Thorup.

Bubacarr Sanneh har kontrakt med Anderlecht frem til sommeren 2023.

