Lars Friis lander stort job

Lars Friis har fået sin fremtid på plads.

Den tidligere AaB-træner rykker til Tjekkiet for at blive assistenttræner i Sparta Prag, hvor han skal samarbejde med cheftræner Brian Priske.

Det oplyser den tjekkiske klub på sin hjemmeside.

Dermed har klubben lukket trænerkabalen, efter at Thomas Nørgaard torsdag forlod Sparta Prag til fordel for at blive cheftræner i Sønderjyske.

Friis og Priske kender hinanden godt efter en fælles fortid i FC Midtjylland.

- Situationen med Thomas gav os en mulighed for at få en ny person ind i teamet, som jeg har kendt i mange år, og som jeg tidligere har arbejdet sammen med. Jeg er glad for, at Lars har accepteret vores tilbud om at komme til Sparta, siger Brian Priske om ansættelsen af Friis.

- Vi arbejdede sammen i fire og et halvt år i Midtjylland. Han har i sin karriere fået værdifuld erfaring både som assistenttræner i Danmark eller i Brentford, men også som cheftræner i den danske liga.

Lars Friis havde godt med succes i Viborg, inden han drog til AaB, hvor det blev en helt anden snak.

Her fik han en fyreseddel i midten af september. Siden har han været jobløs.

- Sparta er en kæmpe klub med store ambitioner. Målet er at vinde, og det tiltaler mig, siger Lars Friis om sit nye job.