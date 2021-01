Lasse Schöne kan være på vej til Belgien

Lasse Schöne fik i sidste uge revet sin kontrakt med Serie A-klubben Genoa i stykker, og det betyder, at den tidligere danske landsholdsspiller i ro og mag kan finde sig en ny klub.

Turen kan muligvis gå til Belgien for den 34-årige midtbanemand.

Ifølge den anerkendte transferjournalist Gianluca Di Marzio tiltrækker Lasse Schöne sig interesse fra Brügge, men det forlyder ikke, om der er tale om mestrene fra Club Brugge eller den lidt mindre klub Cercle Brugge, der aktuelt er næstsidst i ligaen.

Et kvalificeret bud er, at Club Brugge er den eneste af de to, der har økonomi til en spiller som Lasse Schöne.

Midtbanespilleren har også flirtet med et comeback i dansk fodbold, og i sidste uge fastslog han, at FC København er den eneste klub, han vil tørne ud for i Danmark.

Det blev taget vel imod i hovedstaden.

- Det siger noget om, hvad det er for en klub, vi er. At en spiller med det navn og CV nævner os som det eneste interessante for ham, hvis han skal tilbage til Danmark, som i øvrigt er en mulighed.

- Det vidner om, at vi har en position, som vi er glade for. Vi er med på, at lige nu kæmper vi, men vi har et dog et brand og et navn og en måde at gøre tingene på, som er attraktiv for selv store stjerner, som kommer fra udlandet. Det, synes jeg da, er meget interessant, sagde FCK-træner Jess Thorup i fredags.

Lasse Schöne har ikke spillet et eneste minut i denne sæson.

