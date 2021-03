Laudrups Milan-anekdoter: - Kørte Maldini rundt til træning

Se masser af 2. divisionskampe live i weekenden i Ekstra Bladet+

I én sæson fra sommeren 1993 til sommeren 1994 spillede Brian Laudrup i AC Milan med masser af store stjerner på holdet, inden han tog videre til skotske Rangers.

Laudrup havde det ganske fint med at stå over for Paulo Maldini under træningen.

- Jeg kørte jo rundt med ham til træning. Jeg spillede højre kant, og han var venstre back.

- Når det så er sagt, så er ham her for mig en af verdens bedste spillere nogensinde på hans position, siger Laudrup i Discoverys Europa League Goalshow.

Brian Laudrup spillede på hold med flere verdensstjerner i Milano-klubben. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Laudrup i AC Milan-trøjen i 1993 mod FC København i UEFA Cuppen. AC Milan vandt kampen med 6-0, og Brian Laudrup scorede til 4-0. Foto: Jens Dresling

- Han kom ind i Milans trup som 16-årig og stoppede, da han var 41.

- Det er det, legender bliver lavet af. Han var også en fantastisk ydmyg fyr og gik forrest til træning.

Paulo Maldini spillede kun i AC Milan i sin karriere. Det blev til vanvittige 901 kampe for klubben ifølge Transfermarkt.

Han er efterfølgende blevet teknisk direktør i AC Milan.

Hør hele Laudrups fortælling i klippet øverst.

