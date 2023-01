Laudrups nye boss: - Vi er helt trygge

TV 2 har fyret Brian Laudrup fordi han reklamerede for Dubai, men tv-stationen betaler selv hundredvis af millioner for at underholde danskerne med fodbold fra Qatar. Så TV 2 må godt reklamere for den ene slyngelstat, mens de straffer en legendarisk fodboldspiller for at reklamere for den anden slyngelstat. Vi tog til TV 2 for at få en forklaring på verdensklasse-hykleriet