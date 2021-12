Legende bliver fodboldpræsident i hjemlandet

Et velkendt ansigt for europæiske fodboldfans er ny mand i spidsen for Camerouns fodboldforbund.

Lørdag er Samuel Eto'o således blevet valgt som præsident for hjemlandets fodboldforbund. Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Eto'o slog den siddende præsident, Seidou Mbombo Njoya, i afstemningen. Njoyas valgsejr i 2018 blev i januar i år annulleret af Den Internationale Sportsdomstol (CAS) efter anklager om korruption.

Generelt har Camerouns fodboldforbund været ramt af flere dårlige sager de seneste år.

40-årige Eto'o, der i sin aktive karriere blandt andre spillede for FC Barcelona, Inter og Chelsea, annoncerede sit kandidatur i november. Han skal nu stå i spidsen for et fodboldforbund, der i januar skal være vært for kontinentets største turnering, Africa Cup of Nations.

Cameroun skulle egentlig have været vært i 2019, men fik frataget værtskabet efter forsinkelser i forberedelserne og bekymringer angående sikkerhed.

Samuel Eto'o er nok bedst kendt fra sin tid i Barcelona, hvor han fra 2004 til 2009 scorede 130 mål i 199 kampe og blandt andet var med til at vinde La Liga tre gange og Champions League to gange.

Derefter skiftede han til Inter, med hvem han også vandt Champions League. Senere tørnede han også ud for blandt andre Chelsea og Everton.

I både 2000 og 2002 var han med til at vinde Africa Cup of Nations med Cameroun.

