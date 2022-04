Legende indstiller karrieren: - Tiden er inde

Neil Warnock indstiller trænerkarrieren efter 42 år som træner.

Det skriver Sky Sports.

- Jeg syntes bare, at tiden var rigtig, siger han til det engelske medie og fortsætter:

- Jeg har haft en god stime. Jeg nyder ting, jeg ikke har kunnet i årevis. Jeg bruger en masse tid med min familie, min hund, og jeg er endda også begyndt at cykle.

Warnock forklarer, at han ofte har taget arbejdet med sig hjem - både når det er gået godt og skidt - hvilket har været hårdt for hans kone og børn. Men helbredet har også spillet en rolle i beslutningen.

- Entusiasmen er ikke væk, jeg har ikke mistet den. Men når jeg ser nogle af mine venner, der kæmper med helbredet, så kommer der et tidspunkt, hvor man skal give familien lov til at nyde lidt mere af sin tid. Især min kone Sharon, siger den 73-årige brite.

Fornemt CV

Neil Warnock har været træner i mere end 1600 kampe, og han holder rekorden for at være træner i flest kampe i professionel engelsk fodbold.

Han har formået at få rykket klubber op i Premier League hele otte gange. Heriblandt med Sheffield United, Queens Park Rangers og Cardiff.

- Det er svært at gengive den følelse, slutfløjtet giver, når man har vundet en kamp. Der er ikke noget, der kan måle sig med det i et normalt liv, og jeg må indse, at jeg ikke kommer til at få den følelse igen, siger Warnock.

Senest har han været træner for Middlesbrough, hvor han tilbragte halvandet år fra 2020-2021.

