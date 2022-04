Legende kolliderede med bus: Nu er han død

Den tidligere colombianske midtbanespiller Freddy Rincón er død af sine kvæstelser efter en trafikulykke.

Det oplyser læger tidligt torsdag morgen dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

55-årige Rincón var i mandags fører af en bil, som kolliderede med en bus i byen Cali i Colombia.

Det efterlod ifølge Imbanaco-hospitalet i Cali fodboldlegenden i kritisk tilstand.

Onsdag døde Rincon af de skader, han havde pådraget sig - herunder en omfattende hovedskade, oplyser hospitalet torsdag.

- Til trods for den indsats, der blev ydet af vores læger og medicinske afdeling, døde patienten Freddy Eusebio Rincon Valencia, lyder det fra hospitalet ifølge AFP.

Det Colombianske Fodboldforbund (FCF) udtrykker dyb sorg over tabet af Rincon og sender støttende ord til hans venner og familie.

- Det er et stort tab for hans familie og venner, og det er også ærgerligt for vores sport. Vi vil savne ham og mindes ham med stor hengivenhed, respekt og beundring, skriver forbundet.

Foruden Rincón var der fire andre i bilen. Alle kom til skade i ulykken. Det samme gjorde chaufføren af bussen.

Den tidligere midtbanespiller var fra 1995 til 1997 på kontrakt hos Real Madrid, for hvem han spillede 21 kampe.

Derudover optrådte Rincón for klubber som Napoli, Palmeiras, Corinthians og Santos i karrieren.

Han nåede at spille 85 landskampe for Colombia, hvoraf de 10 var ved VM-slutrunder. Det er en colombiansk slutrunderekord, som han deler med en anden af nationens største spillere, Carlos Valderrama.

Rincón var med til at ende en 28 år lang VM-tørke for nationen, da holdet kvalificerede sig til VM i 1990. Her scorede han målet i 1-1-kampen mod de senere verdensmestre fra Vesttyskland.

Freddy Rincón, som også var med ved VM i 1994 og 1998, scorede 17 gange i sin landsholdskarriere.

I 2000 var han en del af det Corinthians-hold, som vandt den første udgave af klub-VM.