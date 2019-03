Legende overfaldet på åben gade

Ud af det blå gik en ukendt gerningsmand til angreb på Leeds- og Liverpool-legenden Gary McAllister, da han lørdag aften stod på gaden i Leeds med sin kone Hayley.

Overfaldsmanden gik ifølge The Sun pludselig hen til den 53-årige skotte og plantede en knytnæve i ansigtet på ham, så han faldt til jorden.

Gerningsmanden fortsatte herefter sit overfald, mens McAllisters kone forsøgte at hive ham væk. Kort tid efter tog han benene på nakken og stak af.

McAllister, som var en del af det Leeds-hold, der i 1992 vandt den sidste udgave af Football League First Division, før den bedste engelske række blev til Premier League, blev efterfølgende kørt til hospitalet og syet med ti sting i ansigtet.

Lørdag aften var ellers startet ganske glimrende for skotten, der havde overværet en opvisningskamp på Anfield mellem tidligere legender fra henholdsvis Liverpool og Milan.

Her havde han set Steven Gerrard score det afgørende mål i en 3-2 sejr til hjemmeholdet, der blandt andre havde Daniel Agger med på holdkortet. Efter kampen tog McAllister til Leeds, hvor det voldsomme overfald altså fandt sted.

Hovedpersonen selv, der gennem hele sin karriere har været fåmælt i forhold til pressen, ønskede ifølge The Sun ikke at sige andet om episoden, end at resten af forløbet nu var i politiets hænder.

De tidligere holdkammerater styrer i dag begivenhederne på Ibrox Stadium i Glasgow. Foto: LEE SMITH/Ritzau Scanpix

Gary McAllister er i dag assistent-træner i Glasgow Rangers under netop Steven Gerrard, og de to var også begge en del af det Liverpool-mandskab, der i 2001 vandt en 'lille trebel.' efter at have løftet både FA Cup'en, Liga Cup'en og UEFA Cup'en.

Særligt UEFA Cup-finalen mod spanske Alavés, står i erindringen hos mange, som en af de mest fantastiske finaler nogensinde.

Både McAllister, der på det tidspunkt var fyldt 36, og en 20-årig Gerrard startede kampen, der efter 90 minutter stod 4-4. Et spansk selvmål i den forlængede spilletid sikrede, at guldmedaljerne havnede på Merseyside.

