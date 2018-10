Legende revser Messi: Han går på toilettet tyve gange før en kamp

Fremtiden på landsholdet er uvis for Lionel Messi.

Argentinas mangeårige superstjerne meddelte efter et skuffende VM i Rusland, at han holder pause fra landsholdet på ubestemt tid, som minimum gælder resten af 2018. Men står det til sølvlandets vel nok største legende gennem tiderne, skal de lille magiker ikke tilbage på landsholdet igen.

Når Messi trækker i den argentinske landsholdstrøje, er han nemlig ikke den samme spiller, som uge efter uge banker kasser ind for Barcelona, mener Diego Maradona.

Messi ikke en leder

Forventningerne har altid været tårnhøje, men livet har ikke altid været nemt for Messi, der ofte har stået i skyggen af netop Maradona i det fodboldgale Argentina. Efter tre finalenederlag som kaptajn for landsholdet er den helt store succes da også udeblevet, og det har kastet en del kritik af sig fra flere leder og kanter.

Maradona har i mange år til dels forsvaret sin arvetager som Argentinas største spiller, men nu får piben en anden lyd. I et interview med Fox Sports langer den excentriske Maradona nemlig ud efter Messis manglede lederegenskaber:

- Det er svært for mig at sige, men det er meningsløst at gøre en fyr til leder, når han går på toilettet 20 gange før en kamp. Lad være med at gøre Messi til en gud. Messi i Barcelona er én ting, og med Argentina er han en anden, siger den legendariske argentiner og fortsætter:

- Messi er en stor spiller, men har er ikke en leder. Han giver alt på banen, men før han taler med sine holdkammerater, vil han hellere spille Playstation. Jeg ville ikke udtage Messi til landsholdet, lyder den skarpe kritik fra Maradona, der selv førte Argentina til VM-guld i 1986.

Artiklen fortsætter under billedet..

Der var anderledes gode toner fra Maradona, da han selv var landstræner for Argentina under blandt andet VM i 2010. Her havde han kun roser til overs for Messi. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

31-årige Lionel Messi står noteret for 128 landskampe med 65 mål til følge for Argentina. Dermed er han kun 19 kampe fra at være den spiller med flest optrædener for det sydamerikanske land - kun overgået af den tidligere Inter-legende Javier Zanetti og Javier Mascherano.

Men det er tvivlsomt, om Messi nogensinde kommer til at trække den hvid-blå landsholdstrøje over skuldrene igen. Står det til Maradona er Messi fortid på det argentinske landshold, men der er alligevel plads til roser fra den ikoniske 10'er:

- Messi er den bedste i verden sammen med Cristiano Ronalo. Tag lederrollen væk fra Messi, så han kan få lov til at være Messi, hvilket han ellers ikke ville være, siger Maradona.

Den lille troldmand har ellers vanen tro været i storform for Barcelona i denne sæson, hvor det er blevet til 11 mål i lige så mange kampe for de spanske mestre.

