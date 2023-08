Legende revser stjerne: - Sæt dig ned og hold kæft

Mohamed Salah var rasende i London søndag aften.

Han var nemlig alt andet end tilfreds med, at Jürgen Klopp skiftede ham ud i anden halvleg af braget mellem Chelsea og Liverpool i Premier League.

Og Mohamed Salah gjorde ingenting for at skjule sin utilfredshed.

Alt andet end okay

Kropssproget sagde det hele, da Liverpool-stjernen forlod grønsværen, og negativiteten fortsatte, efter kantspilleren havde sat sig på bænken.

Hvis du spørger fodboldlegenden Roy Keane, så er det alt andet end okay at opføre sig sådan.

Det gjorde den tidligere midtbanespiller meget klart i Sky Sports-studiet efter de 90 minutters fodbold i Englands hovedstad.

Foto: Tony Obrien

- Jeg synes, det er i orden, at en spiller viser, at han er skuffet over at blive udskiftet, men du skal ikke fortsætte med at være skuffet på bænken, sagde Roy Keane og fortsatte:

- Du skal bare sætte dig ned og holde kæft.

Da Jürgen Klopp mødte pressen efter opgøret, satte tyskeren nogle ord på udskiftningen af Mohamed Salah.

Intens kamp

- Vi havde brug for stabilitet og friske ben. Det var en intens kamp for alle, var ordene fra chefen på sidelinjen.

Inden Mohamed Salah blev tvunget fra banen, havde han indtaget en hovedrolle på Stamford Bridge.

Han stod således for assisten til Luis Diaz' åbningsmål, mens han også fik annulleret et mål grundet offside.

Premier League-braget mellem Chelsea og Liverpool sluttede med cifrene 1-1.