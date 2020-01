Lettet Nicolai Jørgensen: - Havde en enorm nedtur

2019 var ikke noget prangende år for Nicolai Jørgensen, men 2020 startede forrygende for den tidligere danske landsholdsspiller.

Lørdag blev Nicolai Jørgensen dobbelt målscorer for klubholdet Feyenoord, der sparkede årtiet i gang med en 3-1-sejr over et danskerløst Heerenveen-mandskab. Jørgensen scorede målene til 2-0 og 3-0 i første halvleg.

Nu satser danskeren på, at det markerer starten på en bedre tid efter en periode med mange skader og afbræk.

- Endelig føles det godt i mit hoved og i min krop. Jeg har været skadet i mere end fire måneder, det må man ikke glemme. Da jeg vendte tilbage, lavede jeg et par mål, men inden jul havde jeg en enorm nedtur. Det var vigtigt for mig at starte forfra og være helt fri igen - også oppe i hovedet, siger Nicolai Jørgensen til Fox Sports og tilføjer:

- To mål er en god start. Jeg har virkelig savnet denne følelse. Alle endorfiner eksploderede i mit hoved efter det første mål. Jeg nyder at score mål.

I Nicolai Jørgensens første sæson i hollandsk fodbold endte han som ligatopscorer med 21 mål. I denne sæson er det blevet til fire mål for danskeren, der på grund af skader blot har været på banen i 11 ligakampe.

Den tidligere FCK-spiller har kontrakt med Feyenoord frem til sommeren 2022.

