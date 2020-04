Ligaen er afblæst: Storklub mester på skrivebordet

Fodboldsæsonen i Belgien er forbi, skriver både Sporza og Het Nieuwsblad.

Ifølge de to medier har bestyrelsen for de professionelle fodboldklubber i Belgien, Pro League, besluttet, at der ikke skal spilles flere ligakampe i denne sæson, og at den nuværende stilling står ved magt.

Beslutningen kan først realiseres på den kommende generalforsamling, men det beskrives som en formalitet.

Hvis historien holder vand, er Club Brugge belgiske mestre, og sådan var det nok også gået, hvis sæsonen var blevet færdigspillet. Club Brugge er langt foran i tabellen.

Det betyder samtidig, at Jess Thorup og Gent kan kalde sig for vicemestre. Den danske cheftræner er på andenpladsen med sit Gent-mandskab i en meget tæt suptop.

Placeringen kaster Champions League-kvalifikation af sig, og dermed bliver Gent og Thorup de helt store vindere, hvis man ellers kan tale om vindere i den aktuelle situation.

I den modsatte ende af tabellen forventes det, at Waasland-Beveren, der er på sidstepladsen, får lov at beholde pladsen i ligaen, mens både Beerschot og OH Leuven rykker op fra den næstbedste række.

Dermed bliver der 18 hold i Jupiler League i den kommende sæson.

Den belgiske pokalfinale mellem Club Brugge og Antwerpen satser man på at finde en dato til.