- Ligeløn er latterligt

Frank de Boer mener, at der fortsat skal være forskel på, hvad kvindelige og mandlige fodboldspillere tjener

Der er i øjeblikket et stigende fokus på ligeløn i fodbold. Senest er både Hollands- og USA's kvindelandshold gået ind i kampen for ligeløn. Den tidligere Ajax-træner og manager i Crystal Palace, Frank de Boer, mener dog, at ligeløn i fodbold er 'latterligt'.

Frank de Boer skabte en række overskrifter i de engelske medier, da han efter en rædselsfuld sæson i Crystal Palace blev fyret som manager for London-klubben. Nu skaber den 49-årige hollænder endnu engang overskrifter.

I et interview med The Guardian fortæller de Boer således, at han synes, det er latterligt med ligeløn i international fodbold. Ifølge hollænderen bør der nemlig være forskel på spillernes løn alt efter interesse og efterspørgsel.

- For mig er det latterligt. Det er det samme som i tennis. Hvis der er 500 millioner, der ser VM-finalen eller noget, og 100 millioner ser kvindernes finale, er der forskel. Så er det ikke det samme, siger Frank de Boer i et interview med The Guardian.

Frank de Boer er kendt som en træner, der aldrig er bleg for at sige sin mening i det offentlige. Her ses han i rollen som træner for Ajax i en træningskamp mod Brøndby tilbage i 2011. Foto: Tariq Mikkel Khan

Skal betales som fortjent

Ifølge den hollandske toptræner bør fodboldspillere i stedet betales, som de har fortjent. Samtidig mener han, at kvinders historiske underbetaling i forhold til mænd har skabt den store debat også i fodbolden sverden.

- Hvis det er ligeså populært, vil de få det, som mændene gør, fordi indkomsten og reklamen vil blive en del af det. Men sådan er det ikke, så hvorfor skal de tjene det samme? spørger hollænderen undrende.

- Jeg tror, det startede, fordi kvinder var underbetalt, specielt i ledelsesmæssig sammenhæng. De bør tjene det samme som mænd. Hvis du er chef i en bank, bør du også tjene det samme, som mænd gør. Det er ikke fysisk, så hvorfor skal du tjene mindre, fordi du har det samme job som en mand?

- Jeg tror, at dette også er faldet en smule ind i sportens verden som i tennis og fodbold. Men jeg synes stadig, der er en forskel. De skal betales, som de har fortjent og intet mindre end det, lyder de opråbende ord fra den hollandske toptræner.

Frank de Boer er i øjeblikket træner hos Atlanta United, der til daglig er at finde i den amerikanske MLS. Han har tidligere været forbi Crystal Palace, Inter og Ajax i sin trænerkarriere.

