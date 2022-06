Lindstrøm om successæson: - Vi har skudt papegøjen

Jesper Lindstrøms første sæson i Eintracht Frankfurt er gået over al forventning, og en del af æren tilskriver han sin kæreste, der har valgt at 'sige nej til så mange ting for at tage med mig'

Der har været lidt at fejre hos familien Lindstrøm den seneste tid.

Med Europa League-guld om halsen og med titlen som 'Rookie of the season' i Bundesligaen er Jesper Lindstrøm nemlig vendt hjem til Danmark for at holde lidt velfortjent sommerferie.

Det ovenpå en debutsæson i Frankfurt, han nok ikke kommer til at glemme lige foreløbigt.

- Havde jeg sagt til min familie for to år siden, at jeg først ville komme hjem og have vundet et mesterskab med Brøndby og et år senere et Europa League-trofæ med Frankfurt, så ville de nok glo på mig og sige ‘fald ned’, lyder det med et smil fra Lindstrøm, da Ekstra Bladet fanger ham på en telefon.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jesper Lindstrøm og holdkammeraterne blev hyldet på Rådhuset i Frankfurt efter EL-finalen. Foto: Sebastian Gollnow/Ritzau Scanpix

- Har du fundet en plads til medaljen endnu?

- Den er lige med i Danmark, så min familie kan få lov til at se den.

- Men jeg tror sgu, jeg skal opholde den et godt og sikkert sted, måske i banken eller sådan noget..

- Den skal samles med de andre små trofæer, jeg har vundet, så det bliver gemt et godt sted, fortæller 22-årige Lindstrøm, der på et hængende hår nåede at blive klar til den store finale på Ramón Sánchez Pizjuán i Sevilla.

Efter fem kampes fravær kæmpede Lindstrøm i 71. minutter for pokalen. Herefter kunne han ikke gøre andet end at heppe på holdkammeraterne fra udskiftningsbænken.

En velkendt følelse for midtbanespilleren.

- Det er sjovt, fordi det gjorde jeg jo også sidste år, da vi vandt mesterskabet med Brøndby. Der spillede jeg ikke sidste kamp, og man får bare en underlig følelse i maven.

- Man har det som om, man er til ens sidste eksamen, der afgør ens liv, og man ikke kan gøre noget selv, fortæller Lindstrøm om den nervepirrende overtid og i særdeleshed den tætte straffesparkskonkurrence, der sluttede 5-4 til Eintracht Frankfurt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ni kampe i Europa League blev det til for Lindstrøm i den forgangne sæson. Foto: Julio Munoz/Ritzau Scanpix

Brillierer i Bundesligaen

Det er ikke kun i Europa League, at Jesper Lindstrøm har storpræsteret for sin tyske arbejdsgiver.

Også i Bundesligaen har han med spilletid i 29 kampe brilleret med fem mål og fem assists. Det sikrede ham prisen 'Rookie of the season', en pris, man kun kan modtage i sin debutsæson i ligaen.

- Jeg er selvfølgelig glad og stolt.

- Jeg føler virkelig, at vi har skudt papegøjen med det her skifte, fordi jeg spiller fast og Bundesligaen passer sindssygt godt til mig, fortæller Lindstrøm om succesen.

Begge ben er dog plantet solidt på jorden under 'Jobbe' fra Taastrup, der i løbet af sit første år i Frankfurt også har haft perioder, hvor der ikke lige gik hans vej.

- I fodbold kan de gå op og ned rigtig hurtigt, og der var også en periode på tre-fire kampe, hvor jeg ikke spillede overhovedet, og jeg tænkte, var det det rigtige valg?

- Man var jo i tvivl om det første skridt udenfor Danmark. Om det var for stort et skridt, om man skulle blive et år mere, eller var det gået en bedre på en mindre hylde.

- Så jeg er sindssygt glad for, at det lykkedes og at jeg nu kan kalde mig Europamester for klubhold og har spillet så mange kampe i Bundesligaen.

- Det er ikke alle, der får lov til det, lyder det fra Lindstrøm.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lindstrøm og kæresten Sofie. Foto: Privatfoto

Taknemmelighed for kæresten

Jesper Lindstrøms største frygt ved at drage fra Brøndby IF og ud i den store verden sidste sommer var dog, hvordan det ville være for ham at forlade de velkendte rammer herhjemme.

- Den her omvæltningsfase, ud i verden alene med kæresten, ikke at have andet familie tæt på, i en ny liga, en ny kultur.

- Der var mange ting, man skulle vænne sig til, og det var det, jeg er mest var i tvivl om kunne lykkes, og om jeg ville kunne koncentrere mig ordentligt i, fortæller Lindstrøm, der fremhæver sin familie og det team, han haft omkring sig, som dem, der har været afgørende i den proces.

Vigtigst af alle kæresten Sofie, der er flyttet med ham til Frankfurt.

- Jeg er sindssygt glad for, at min kæreste har valgt at sige nej til så mange ting for at tage med mig, så jeg ikke er helt alene i et andet land.

- Det er jo en underlig hverdag, hvor man kommer hjem efter træning, men så er man væk i en weekend til kamp eller i to uger, fordi der er træningslejr.

- Det er ikke meget, vi har set hinanden de seneste par måneder, fordi der har været så meget, og sådan er det jo at være sammen med en fodboldspiller.

- Det er derfor, jeg er så glad for, at hun har valgt at tage med mig, så jeg har noget, der føles som hjem også, når jeg er dernede, lyder det fra Lindstrøm.