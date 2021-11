Lionel Messi vinder Ballon d'Or for syvende gang

Ingen over. Ingen ved siden af.

Lionel Messi vandt mandag aften sin syvende Ballon d'Or i karrieren.

Dermed lægger han yderligere distance til de nærmeste legender i kapløbet om at være den mest vindende nogensinde. Cristiano Ronaldo er den næstmest succesfulde på den front med fem kåringer.

Hæderen fandt sted ved en prisuddeling i Paris, hvor argentineren også har sin daglige gang i storklubben PSG.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lionel Messi tog Ballon d'Or for syvende gang i karrieren. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Det er dog næppe præstationerne hos de franske mestre, der har sendt den store hæder i retning af det 34-årige fodboldikon.

Lionel Messi har således ikke haft den bedste start på tilværelsen i byernes by efter sit skifte fra Barcelona i sommer.

Det er indtil videre blot blevet til ét mål i den franske Ligue 1, men på trods af den svære begyndelse, hvor skader også har spillet ind, har den personlige succes ikke været til at overse i 2021.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lionel Messi har ikke haft nogen stor succes endnu siden skiftet til PSG i sommer. Foto: NICOLAS TUCAT/AFP/Ritzau Scanpix

Messi har scoret 41 mål og lavet 17 assists på tværs af alle turneringer for klub- og landshold i kalenderåret, hvoraf fire af træfferne kom under Copa America.

Argentina vandt den store turnering for første gang siden 1993, og det har formentlig været afgørende for kåringen.

Det er første gang, at Messi vinder et trofæ med sit land. Det har været lige ved og næsten af flere omgange, eftersom Argentina tabte kampen om VM-guldet til Tyskland i 2014 og Copa America-finalen to år senere.

Udover sine fire fuldtræffere diskede Messi op med fem assists ved sommerens turnering.

Den nykårede Ballon d’Or-vinder havde dermed en fod med i spillet ved hele ni af Argentinas 13 scoringer undervejs.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lionel Messi kunne kysse Copa America trofæet i sommer, da han og Argentina vandt det for første gang i næsten 30 år. Foto: Carl De Souza/AFP/Ritzau Scanpix

Mens målene ikke ligefrem er faldet på samlebånd i PSG, var det anderledes for argentineren, mens han var i FC Barcelona inden sommerskiftet.

Han havde en fremragende 20/21-sæson, hvor det blev til 38 træffere og 18 målgivende afleveringer for FC Barcelona.

Robert Lewandowski fra Bayern München blev nummer to i kåringen, mens Jorginho indtog tredjepladsen.

Danske Simon Kjær endte som nummer 18 foran spillere som eksempelvis Luka Modric, Harry Kane og Bruno Fernandes.