LIVE: FCK-plan går i vasken

OBS: Vi har problemer med teknikken, så nye opdateringer kommer her i artiklen - derfor bedes i opdatere artiklen jævnligt for at få de seneste nyheder. Tidligere opdateringer kan stadig læses i live-elementet nederst i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Brøndby har netop offentliggjort, at man henter den paraguayanske venstreback Blas Riveros i schweiziske Basel. Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det var FCK's plan at sende Guillermo Varela videre efter Peter Ankersens retur, men Varela fortæller til FCK-mediet Copenhagen Sundays, at han bliver i klubben. Han kunne angiveligt ikke nå til enighed med spanske Getafe eller Alaves.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Så skulle den være god nok med 33-årige Edinson Cavani til Manchester United. Ifølge journalisten Fabrizio Romano er han ved at underskrive en kontrakt til 2022. Hans kontrakt med Paris Saint-Germain udløb efter sidste sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Christian Eriksen får ny holdkammeret. Den tidligere Manchester United-spiller Matteo Darmian er lejet i Parma for resten af sæsonen. Backen er heldigvis ikke endnu en konkurrent for danskeren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De danske mestre fra FC Midtjylland forventer stor aktivitet - som altid - transfervinduets sidste dag. Det handler primært om spillere på vej ud af mesterklubben. En af dem er Ronnie Schwartz, der skal væk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ifølge norske Nettavisen er OB-angriberen Sander Svendsen på vej til Molde. Han var ikke i truppen til kampen mod Vejle søndag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------