Liverpool-boss rasede på pressemøde: - Nådesløs og brutal!

Real Madrids Sergio Ramos modtog heftig kritik, efter han skadede Liverpool-stjernen Mohamed Salah i årets Champions League-finale i Kiev.

Den egyptiske angriber, der pådrog sig en skulderskade som følge af tacklingen, blev skiftet ud efter en halv times spilletid, hvorefter tingene kun gik ned ad bakke for Liverpools mandskab, der endte med at tabe opgøret 1-3 til Real Madrid.

Ramos blev ikke straffet af den serbiske dommer Milovan Ristic, der ligeledes stod for skud, da Klopp omsider kommenterede på episoden i et nyt interview med Sky Sports.

- Hvis du ser episoden igen, og du ikke holder med Real Madrid, så vil du synes, den er nådesløs og brutal, siger Klopp, der mener, at Ramos var skyld i en række ulovlige forseelser i kampen.

- Hvis du lægger alle situationerne sammen, og jeg har set fodbold siden jeg var fem år gammel, vil du se mange situationer med Ramos, siger den tyske træner.

Foto: Darko Vojinovic/AP

Klopp forklarer i interviewet, at det omdiskuterede VAR-system kun have været et effektivt værktøj i forhold til at finde ud af, hvad der helt nøjagtigt skete, da Ramos tilsyneladende tvang Salah i jorden.

- Jeg synes, at i en situation som denne, bliver nogen nødt til at dømme bedre. Hvis VAR bliver en realitet, er det sådan nogle situationer, man bør se igen. Ikke for at give et rødt kort eller sådan noget, men for at se episoden igen og sige 'hvad er det?'

Liverpool-træneren forklarer desuden i interviewet med Sky, at han ikke er bange for, at lignende episoder vil ramme hans mandskab igen,

- Jeg tror ikke, vi kommer til at få sådan en oplevelse igen. At en spiller rammer målmanden med sin albue og han tager målscoreren ned som en wrestler på midtbanen, hvorefter han vinder kampen, forklarer Klopp.

